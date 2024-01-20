31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de ön seçim krizi yeniden başladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda ön seçim sözü vermesine rağmen İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde bu uygulamanın devreye sokulmaması parti içerisinde rahatsızlık yarattı. Ayrıca bazı vekiller, kendi illeriyle ilgili aday belirleme süreçlerine dahil olamadıklarından da yakınıyor.

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Türkiye yerel seçime gidiyor.

2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için CHP'de ön seçim rahatsızlığı var.

Haftalık yaptığı parti meclisi toplantılarıyla aday açıklayan CHP’de, bazı milletvekilleri 'ön seçim' yapılmamasından dolayı şikayetçi.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmeden önce 'ön seçimin teminatı olacağı' sözünü vermişti.

Kurultayda söz vermişti: Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım

Ancak Özel, genel başkan seçildikten sonra sürecin uygun olmadığını belirtti.

Özel kurultayda, "Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Parti içerisinde huzursuzluk artıyor: Güçlü olunan yerlerde ön seçim yapılmıyor

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre şu ana kadar İzmir, Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde önseçim yapılmamasına değinen vekiller, “Bu bölgelerde örgüt denetimindeki ön seçim yapılabilirdi. Yeterli vakit de vardı. Buralarda ön seçim olmayacaksa nerede olacak” sorusunu yöneltiyor.

Milletvekilleri ayrıca çoğunlukla kendi illeriyle ilgili aday belirleme sürecinde de “dışlandıklarını” da ifade ediyor.

'Milletvekilleri aday belirleme sürecinde dışlanıyor'

Parti yönetimi ise ön seçimle ilgili eleştirilere karşı partinin örgüt denetiminde önseçim yaptığı ve seçim sonucu çıkan adayı doğrudan ilan ettiği Giresun, Zonguldak gibi illeri hatırlatıyor.

Seçim sürecinin kısıtlı olduğunu da aktaran parti yönetimi her örgütünün fikrinin alındığını da öne sürüyor.