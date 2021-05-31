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31 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 493 kişide yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 31.05.2021 - 20:45
- Güncelleme : 31.05.2021 - 21:02
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 7 BİNİN ALTINDA
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 596 semptomlu hasta belirlendi.
122 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 582 kişi sağlığına kavuşurken, 122 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 527 oldu.