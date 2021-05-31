31 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 493 kişide yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 7 BİNİN ALTINDA

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 596 semptomlu hasta belirlendi.

122 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 582 kişi sağlığına kavuşurken, 122 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 527 oldu.