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    31 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    31 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 493 kişide yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.05.2021 - 20:45
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 21:02
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 7 BİNİN ALTINDA

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 596 semptomlu hasta belirlendi.

    122 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 582 kişi sağlığına kavuşurken, 122 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 527 oldu.

    31 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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