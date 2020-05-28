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31 Mayıs'ta terhisler başlayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhislerin başlayacağını söyledi.
- AA
- 28.05.2020 - 15:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhislerin başlayacağını söyledi.
Akar: "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı."
Akar: "Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır."
Ayrıntılar gelecek...