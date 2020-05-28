31 Mayıs'ta terhisler başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhislerin başlayacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhislerin başlayacağını söyledi.

Akar: "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı."

Akar: "Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır."

Ayrıntılar gelecek...