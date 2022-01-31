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    31 Ocak Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 31 Ocak Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • İHA
    • 31.01.2022 - 10:11
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    31 Ocak Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 31 Ocak 2022 piyasalardaki son durum..

    31 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Dolar 13,5670 liradan, euro ise 15,1480 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan, 15,1460 liradan alınan euro ise 15,1480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,58 liradan, euro ise 15,15 liradan satılmıştı.

    • DOLAR: 13,56
    • EURO: 15,14

    31 Ocak Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1


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