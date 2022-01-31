31 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

24 SAATTE 93 BİN VAKA

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 korona testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

"ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Koca tabloyu ise, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." notuyla paylaştı.



