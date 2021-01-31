31 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 136 bin 418 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

6 BİN 562 YENİ VAKA

Yapılan testler sonucu 6 bin 562 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 6 oldu.

128 CAN KAYBI

128 kişi de salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı ise 128 kişi daha artarak 25 bin 993 oldu.