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    31 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 20:03
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 20:08
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    31 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günün güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 136 bin 418 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    6 BİN 562 YENİ VAKA

    Yapılan testler sonucu 6 bin 562 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 6 oldu.

    128 CAN KAYBI

    128 kişi de salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.

    Toplam can kaybı ise 128 kişi daha artarak 25 bin 993 oldu.

    31 Ocak Türkiye de koronavirüste son durum #1

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