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- 31 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum
31 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 20:03
- Güncelleme : 31.01.2021 - 20:08
Sağlık Bakanlığı, günün güncel koronavirüs verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 136 bin 418 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
6 BİN 562 YENİ VAKA
Yapılan testler sonucu 6 bin 562 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 6 oldu.
128 CAN KAYBI
128 kişi de salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı ise 128 kişi daha artarak 25 bin 993 oldu.