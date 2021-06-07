31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme ile ilgili genelgeyi valiliklere göndermişti.

KISITLAMA SAAT 05.00 İTİBARİYLE SONA ERDİ

Genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.