31 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 22 bin 332 yeni vaka tespit edilirken, 79 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgınında vaka sayıları son 4 gündür 22 binlerde seyrediyor...

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 332

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 73 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 40 milyon 982 bin 884, 2. doz uygulanan aşı miktarı 27 milyon 269 bin 936, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 4 milyon 885 bin 70 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 73 milyon 137 bin 890

"VAKA SAYISI HAFTA SONUNA RAĞMEN 20 BİN SINIRININ ÜZERİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek."

Öte yandan Aksaray, Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti.

Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçti.

Yine İstanbul geçtiğimiz günlerde orta riskli il (sarı) renk kategorisine geçti.

İstanbul'un yanı sıra Aydın ve Eskişehir orta riskli il (sarı) renk kategorisinden düşük riskli il (mavi) renkli kategorisine geçti.