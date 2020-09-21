Dolar
7.6106
0.7292%
Euro
8.9745
0.1361%
Altın
1931.66
-0.9689%
Borsa
1105.67
-0.5656%
G. Altın
472.295
-0.3449%
Bitcoin
81270.61
-2.0729%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

    Adalet Bakanı Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.
    • AA
    • 21.09.2020 - 14:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

    Gül: "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum.

    Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    AYRINTILAR GELİYOR..

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir