Euro
15.7870
0.91%
Dolar
13.8780
0.26%
Altın
802.4010
1.11%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
590.340
-2.55%
BTXN Coin
32.97
1.72%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Benzin ve motorine zam

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi.
    • AA
    • 07.01.2022 - 20:16
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 20:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Benzin ve motorine zam

    Son dönemde yaşanan zam furyasında akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmıştı.

    Bugün ise bir zam daha geldi.

    ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN LİTRE FİYATI

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

    Benzin ve motorine zam #1

    MOTORİN

    Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Benzin ve motorine zam #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir