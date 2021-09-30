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    Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda, 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 30.09.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 12:22
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    Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyini teröristlerden temizlemek için kolları sıvayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

    Bu kez Metina bölgesi hedef alındı.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    İçişleri Bakanlığı, yapılan başarılı operasyonda 3 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bölgede hareketliliğin sürdüğü öğrenildi.

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