Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü

MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda, 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyini teröristlerden temizlemek için kolları sıvayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Bu kez Metina bölgesi hedef alındı.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, yapılan başarılı operasyonda 3 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölgede hareketliliğin sürdüğü öğrenildi.