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- Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü
MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda, 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 30.09.2021 - 12:05
- Güncelleme : 30.09.2021 - 12:22
Irak'ın kuzeyini teröristlerden temizlemek için kolları sıvayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte ortak bir operasyon gerçekleştirdi.
Bu kez Metina bölgesi hedef alındı.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı, yapılan başarılı operasyonda 3 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bölgede hareketliliğin sürdüğü öğrenildi.