Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 238 bini geçti. Virüs son 24 saatte 24 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 163 oldu.

"YENİ TESPİT EDİLEN 1500'DEN FAZLA HASTAMIZ VAR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak." notuyla yaptı.