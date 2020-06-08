Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayınına konuk oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Böyle bir salgın hakikaten sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi.

Bunun birçok yönlü dünya ülkeleri arasında meydana getirdiği zararlar var.

Başta Amerika olmak üzere Rusya, Çin hepsi çok büyük zararlar gördüler.

İşsizlikte Amerika'da 45 milyon civarında işsizlikten bahsediliyor. Bunlar sıradan olaylar değil.

Hamdolsun kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Bütün yaptığımız yatırımlara rağmen, terörle mücadeleyi kesmedik.

102 ÜLKEYE YARDIM GÖNDERDİK

Aynı şekilde salgınla mücadelede de şu ana kadar 102 ülkeye, büyük kısmı hibe olmak üzere yardımlar gönderdik.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni hamdolsun yap işlet devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Tomografisinden MR'ına varıncaya kadar bütün konularda. Bazı eksikler var. İnşallah bütün çevredeki peyzaj alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sakura ağacı 15 gün ömrü olan bir ağaç. Yeşilini hiç atmıyor. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim malum. Sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık memurları bu konuda çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı.



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