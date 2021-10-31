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    MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 21:35
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    MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik PKK'ya bir darbe de Zeytin Dalı bölgesinde vurdu.

    3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

    MSB: 3 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

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