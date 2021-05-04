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    3 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • AA
    • 04.05.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 18:03
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    3 terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı.

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

    "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi."

    3 terörist etkisiz hale getirildi #1

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