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3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- AA
- 04.05.2021 - 17:54
- Güncelleme : 04.05.2021 - 18:03
Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, BARINAK DA İMHA EDİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi."