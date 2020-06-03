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AK Parti MYK toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.
- AA
- 03.06.2020 - 17:22
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 16.40'ta başladı.
YÜZ YÜZE İLK TOPLANTI
Toplantı, koronavirüs sürecinin ardından normalleşme dönemine geçilmesi üzerine Genel Merkez'de gerçekleşen ilk yüz yüze MYK toplantısı oldu.