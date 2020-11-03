Yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne neden olan 1999 depreminin ardından vatandaşlar devletin çaresizliği yüzünden acı üzerine acı yaşamıştı.

Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösterirken Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. 03.02'de gerçekleşen Kocaeli / Gölcük merkezli deprem, resmi raporlara göre 17 bin 480 kişinin ölümüne neden oldu. Binlerce kişi yaralandı ve sakat kaldı.

Gölcük'te adeta can pazarı yaşanırken gözler yetkili birilerini arıyordu.

BÜLENT ECEVİT'E KIYAMAYIP UYANDIRMADILAR

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit o sırada uykusundaydı.

32. Gün belgeselindede o dönem, Bülent Ecevit'e 'kıyamadıkları için' uykusundan uyandırılmadığı anlatılıyor.

Enkazların altında kalan vatandaşlar ise devletten bir yardım eli uzatılması için günlerce beklemek zorunda kaldı.

Hükümetin çaresiz kalması, can sayısının daha da artmasına neden oldu.

32. Gün belgeselinden unutulmaz 1999 depremi görüntüleri VİDEO