32 il 119 noktada çıkan yangının 112'si söndürüldü

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'yi acz içinde gösterme paylaşımlarına başladılar.

Sosyal medyada düğmeye basılmış gibi tek bir merkezden gönderilen çağrı, milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

GÜYA ATATÜRKÇÜLER

Kemalist geçinen ulusalcı takımdan hesapların, Türkiye'yi acziyet içinde göstermesi dikkat çekiyor.

11 MADDEDE YARDIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, yardım çağrılarıyla ilgili 11 maddelik bir açıklama yaptı.

1- Etiketin çıkışı, yüksek takipçili “influencer” diye adlandırılan hemen her hesabın çoğu paylaşımında reklam ajanslarının etkin olduğu Instagram’dan.

2- Etiketle birlikte yapılan paylaşım sayısı ilk 1 saatte Instagram’da 30 bine ulaştı. Daha sonra Twitter’a da yansıtılan etiket, sonraki yarım saat içinde 600 binden fazlaydı. Pazar gecesi o saate Twitter’da yarım saatte 600 bin paylaşım… Yorumu size bırakıyorum.

3- Etiketin Instagram'da yayılımını tetikleyen hesaplar, genelde ajanslarla çalışan, para karşılığı hemen her türlü içeriği paylaştırabileceğiniz dijital reklam mecraları haline gelmiş profiller. İsim verip bir tartışmaya sebep olmaya gerek yok, herkes biliyor zaten.

4- Etiketin Twitter’da niceliğinin milyonlara ulaşmasını sağlayan profiller ise sahte hesaplar. Birçoğunun en fazla 3 aylık hesaplar olduğunu hatta hiç tweet bile atmamış olduklarını görebiliyoruz.

5- Gelelim içeriğe…. Önce metin içeriğiyle başlayalım. Özellikle tetikleyici influencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış. 3 dilde içerisinde yalanlar dolu olan bu uzun metnin bazı ajans WhatsApp gruplarında dolaştırıldığına dair Twitter’da ekran görüntüleri var.

6- Bir de içeriğin görsel boyutu var. Görsellerin de hemen hepsi aynı. Tarz olarak değil, görüntü olarak, aynı fotoğraf yani. 60 noktada yangın olduğunu iddia eden bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu… Ancak o saatlerde Türkiye’de sadece 7 yangın vardı.

7- Peki tüm bunlarla amaçlanan ne? Öncelikle şunu söylemek gerekir, bu help turkey etiketine yazan yüz binlerce iyi niyetli ama bilgiden yoksun insan var. Fakat bu, etiketin büyük bir ajans organizasyonu ile kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı gerçeğini göz ardı etmemize sebep değil.

8- Bu kasıtlı işin iki aktörü var, organizatör ve uygulayıcı. İkisinin de farklı amaçları var ama aynı etkinlikte buluştular. Uygulayıcı şunu amaçlıyor: - Para kazanma - Popülaritesini artırma - Sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirme.

9- Organizatörün ise iki ana amacı var: - Türkiye’yi siyasi olarak aciz göstermek - Kovid sınırlamaları sonrası açılan turizm sektörünü baltalamak Özellikle ikinci amaç birinciden daha korkunç. Yazılan metinler, paylaşılan görsel direkt turiste korku salan cinsten.

10- Yurt dışına gideceğinizi varsayın: Gitmeyi planladığınız ülkede “60 noktada yangın” olduğunu ve ülkenin bunları “söndüremediğini” iddia eden paylaşımlar görüyorsunuz. Değil turistik faaliyet, iş için bile gidiyor olsanız rezervasyonları iptal etmek istersiniz.

11- Hiçbir kurumu ya da şahsı tek başına hedef göstermeden help Turkey ve global call adlı dijital etiket işinin hiç de iyi niyetli bir iş olmadığını, gerçekten bu tip işlere kendimizi tam olarak ikna etmeden alet ve dahil olmamak gerektiğini anlatmaya çalıştım. Saygılar.

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