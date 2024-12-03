32 ilde DEAŞ operasyonu: 77 gözaltı

Haber Merkezi

Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik soruşturmada 114 şüpheli tespit edildi.

32 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli 32 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

77'Sİ YAKALANDI

Şüphelilerden 77'si yakalandı, 8 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

29 KİŞİ ARANIYOR

Diğer 29 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.