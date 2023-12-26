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ensonhaber.com

Terörü bitirmeye kararlı olan güvenlik güçleri yurtta operasyonlarını sürdürüyor.

Huzur ve güvenliğin sağlanması adına düzenlenen yeni operasyon, 'Kahramanlar Operasyonları' oldu.

Bu kapsamda ekipler, örgüt mensuplarına yönelik 32 ilde eş zamanlı olarak harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"208 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"32 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-36” Operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

Operasyon kapsamındaki iller

Paylaşımda şu bilgiler yer aldı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-36“ Operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde...