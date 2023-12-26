Terörü bitirmeye kararlı olan güvenlik güçleri yurtta operasyonlarını sürdürüyor.
Huzur ve güvenliğin sağlanması adına düzenlenen yeni operasyon, 'Kahramanlar Operasyonları' oldu.
Bu kapsamda ekipler, örgüt mensuplarına yönelik 32 ilde eş zamanlı olarak harekete geçti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.
"208 şüpheli yakalandı"
Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"32 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-36” Operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."
Operasyon kapsamındaki iller
Paylaşımda şu bilgiler yer aldı:
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-36“ Operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde...
Şüphelilerin faaliyetleri
Bölücü Terör Örgütüne örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan,
Örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan,
sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan,
Terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı.
"Gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz"
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.
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