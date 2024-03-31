32 ilin ardından tüm Türkiye'de oy verme işlemi başladı Yurt genelince sandıkların açılmasıyla 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün saat 17.00'a kadar oy kullanacak. İlk saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar, yoğun bir katılım gösterdi.

ensonhaber.com

Türkiye sandık başında.

Aylarca yapılan çalışmaların ardından heyecanla beklenen gün geldi çattı.

Doğu'daki 32 ilin ardından tüm Türkiye'de oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Saat 5'e kadar devam edecek

Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16'ya kadar oylarını kullanabilecek. Diğer illerde oy verme saati 17.00'ye kadar devam edecek.

34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy verecek.

İlk saatlerden ilgi yoğun

Sandıklar açılmadan önce yurt genelinde okullara akın eden vatandaşlar, oylarını vermeye başladı.

Erken saatlerde yoğun katılımın olduğu görüldü.

Pusulalar yoğunluğu artırıyor

4 oy pusulası olması nedeniyle vatandaşların oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.

Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.

Partilerin pusuladaki sıralaması

Seçimlere 34 siyasi parti katılıyor. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Oy verme bitim saatinden önce sandıklar açılamayacak

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.