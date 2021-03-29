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    32 saatlik kısıtlama bitti: İstanbul’da yoğunluk başladı

    Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 07:57
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 08:54
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    32 saatlik kısıtlama bitti: İstanbul’da yoğunluk başladı

    İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

    YÜZDE 62’Yİ GÖRDÜ

    Altunizade mevkisinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 62'ye gördü.

    32 saatlik kısıtlama bitti: İstanbul’da yoğunluk başladı VİDEO

    32 saatlik kısıtlama bitti: İstanbul’da yoğunluk başladı #1

    32 saatlik kısıtlama bitti: İstanbul’da yoğunluk başladı #2

    32 saatlik kısıtlama bitti: İstanbul’da yoğunluk başladı #3

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