32 yıllık antlaşmayı durduran karar Resmi Gazete'de: Türkiye silah bilgisi vermeyecek 1990 yılında imzalanan Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın durdurulmasıyla, üretimi yapılan silahlar hakkında diğer ülkelere bilgi verme zorunluğu ortadan kalkmış oldu.

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Türkiye, son 20 yılda savunma sanayiinde yakaladığı ivmeyle dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi.

Artık silah ithal eden değil ihraç eden bir ülke haline gelen Türkiye, bu alanda kendini geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye antlaşmayı durdurdu

Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'yı durdurdu.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile yayınlanan belgede şu ifadelere yer verildi:

19/11/1990 tarihinde Paris'te imzalanan ve 1/7/1992 tarihli ve 92/3250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma”nın Türkiye Cumhuriyeti ile Antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8/4/2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Hangi silah ne kadar üretildi bilgisi paylaşılmayacak

32 yıllık bu antlaşmayı durduran bu karara göre Türkiye, artık konvansiyonel silah kategorisinde bulunan silahlara ilişkin anlaşmanın tarafı ülkelere bilgi vermeyecek.

Hangi silahın ne amaçla hangi özelliklerle ve kaç adet üretildiğine ilişkin veriler gizli devlet bilgisi olarak kalacak.

Bu kararın ardından, eski Türkiye'deki 'hesap veren ülke' devrinin son bulduğuna en belirgin işaretlerden biri olduğu yorumları yapıldı.