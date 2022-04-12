Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ve salgınla mücadelede son durum ele alındı.

Bayram sonrası Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Toplantı sonrası kameraların karşısına çıkan Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışının yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi krizler sebebiyle ortaya çıkan belirsizlikler giderek artıyor"

"Ramazan ayının rahmeti, affı ve bereketi milletimizle birlikte tüm Müslümanların, insanlığın üzerinde olmasını temenni ediyorum. Dünya bri süredir salgınların, savaşların yol açtığı olağanüstü dönemler yaşıyor. Siyasi krizler sebebiyle ortaya çıkan belirsizlikler giderek artıyor. Salgın döneminde bozulan tedarik zinciri savaş sonrası yeni sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Salgın döneminde dünya genelinde ortaya çıkan üretim ve tedarik sorunu hala devam etmektedir. Sorunlar, zengininden fakirine kadar tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkündür.

Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerini aşmak için potansiyelimizi harekete geçireceğiz.

Ukrayna-Rusya savaşı ile devam eden küresel krizi fırsata dönüşterecek adımları da atıyoruz. Türkiye, her iki tarafla da iletişim kurabilen yegane ülkedir. Küresel düzeyde yaşanan sıkıntıların bize de yansımaları oluyor.

Ukrayna-Rusya savaşı ile devam eden küresel krizi fırsata dönüşterecek adımları atıyoruz.

"Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz"

Küresel ürün arzı dengesi bozulunca fiyatlar her yerde fahiş şekilde artıyor.

Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en uygun şartta erişimini sağlamak.

Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Haksız kazanç peşinde koşanları takibe aldık."

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