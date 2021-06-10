- Haberler
- Gündem Haberleri
- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
- AA
- 10.06.2021 - 13:18
- Güncelleme : 10.06.2021 - 13:54
Sınır ötesinde yuvalanmış terör unsurları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, yapılan başarılı operasyonlar ile teröristlerin inlerine giriyor.
İcra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında düzenlenen saldırılarda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPILDI
Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda, operasyonlarda çekilen görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü VİDEO
"İNLERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM"
Paylaşıma şu ifadeler not düşüldü:
"Teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam! Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."