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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 09:25
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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

    HAVA HAREKATLARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

    Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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