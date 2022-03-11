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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 18:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

    Dünya gündemindeki en önemli bölgesel, küresel meselelerin masaya yatırıldığı Antalya Diplomasi Forumu, bugün başladı.

    Liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

    KABUL, 35 DAKİKA SÜRDÜ

    Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

    Kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü #1

    "GÖRÜŞMEYİ 4 GÖZLE BEKLİYORUM"

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu sabah, Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynadığı kilit role dikkat çekip, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü #2


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