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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 11:08
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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