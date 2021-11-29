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    İstanbul'da fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı

    Arnavutköy’de gençler boks makinesine yumruk attığı sırada fırtına nedeniyle boks makinesi yıkıldı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 21:10
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 21:16
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    İstanbul'da fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı

    İstanbul Arnavutköy’de bir grup genç, yol kenarında bulunan boks makinesinin başına gelerek yumruk atmak istedi.

    Makineye para atan gençler yumruk atmaya çalıştığı sırada fırtınanın başlamasıyla makine devrildi.

    Neye uğradığını şaşıran gençler, yol kenarındaki iş yerinin çalışanıyla birlikte makineyi yerinden kaldırmaya çalıştı.

    ORTAYA TRAJİKOMİK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

    Bu sırada şiddetli fırtına nedeniyle boks makinesi sürüklenmeye başladı.

    Gençler ve iş yeri çalışanının makineyi tutmaya çalıştığı o anlar ise trajikomik görüntüler oluşturdu.

    Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul'da fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı VİDEO

    İstanbul da fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı #1

    İstanbul da fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı #2

    İstanbul da fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı #3

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