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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle 'Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'nde konuşuyor.
- AA & Ensonhaber
- 27.06.2020 - 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle 'Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi.
Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık.
1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi."