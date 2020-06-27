Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle 'Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'nde konuşuyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.06.2020 - 14:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle 'Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'nde konuşuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    "Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi.

    Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık.

    1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi."

     

     

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir