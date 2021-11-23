Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

Grup toplantısında seçim vaatlerini sıralayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına, sabah saatlerinde hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'i anarak başladı.

Daha sonra önümüzdeki ilk seçime değinen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri durumda yapılacakları anlattı.

6 milyon 300 bin gencin sandıka ilk kez oy kullanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kendi geleceğiniz için oy kullanın. Üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. Sizin sorunlarınızı çözmeye ant içtik." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERE 24 KASIM'DA İKRAMİYE VERECEĞİZ"

Öğretmenlerin sorunlarına da vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Eğitime gerekli önemi, desteği verdik mi? Öğretmenin sorunlarını çözemediyseniz, ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Gelecek kuşakları yetiştirecek olan o öğretmenlerdir. Sizi bu toplumun en saygın kişisi yapma konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. İtibarlı bir meslek haline getireceğiz öğretmenliği."

Kemal Kılıçdaroğlu: 24 Kasım'da öğretmenimize ikramiye vereceğiz



"AYRIMCILIK ORTADAN KALKACAK"

3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen vs... ayrımcılığı tamamen bitireceğiz. Okullardaki öğretmen açığını bitireceğiz. Köy okullarını tekrar açacağız.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Geliyor gelmekte olan. Hepsini yapacağız. Onurla yapacağız, gururla yapacağız."