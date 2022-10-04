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- Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Güvenlik güçleri, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
- 04.10.2022 - 09:48
- Güncelleme : 04.10.2022 - 10:13
Kahraman Mehmetçik, sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.
Çatışmaya giren Mehmetçik, 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin olarak açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."