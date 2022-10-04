Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kahraman Mehmetçik, sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.

Çatışmaya giren Mehmetçik, 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin olarak açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."