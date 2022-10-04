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    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçleri, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 04.10.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:13
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    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

    Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    7 terörist etkisiz hale getirildi

    Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.

    Çatışmaya giren Mehmetçik, 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin olarak açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü #1


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