Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan bir aile daha dağa kaçırılan çocuğuna kavuşmayı bekliyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

EYLEMİN 848'NCİ GÜNÜ

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 848'inci günü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden oğlu Mehmet Akif'e kavuşma ümidiyle gelen anne Adla Yıldırım da oturma eylemine dahil oldu.

''ÇALIŞMAYA GİDİYORUM DİYE EVDEN ÇIKTI''

Anne Yıldırım, Kürtçe, oğlunun zaman zaman Irak ve İran'a inşaatta çalışmaya gittiğini söyledi.

7 yıl önce "Çalışmaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan çıkan oğlundan bir daha da haber alamadığını belirten Yıldırım, oğluna duyduğu hasreti dile getirdi.

Yıldırım, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

''ALLAH'IN İZNİYLE OĞLUM EVE GELECEK''

Oğluna seslenen Yıldırım, "Oğlum eve dön. Seni çok seviyorum. Allah kimsenin yüreğini incitmesin, bizimkini de incitmesin. Allah'ın izniyle oğlum gelecek." ifadelerini kullandı.