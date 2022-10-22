Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.019
0.61%
BTXN Coin
9.73
-0.10%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları öncesi yapılacak provalar için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
    • 22.10.2022 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

    Fatih'te bulunan Vatan Caddesi, 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar başladı.

    Bu kapsamda etkinlikler öncesi yapılacak provalar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

    DHA'nın haberine göre saat 06.00'da trafik polisleri Vatan Caddesi'ne giden tüm yolları dubalarla kapattı.

    Sürücüler alternatif yollara yönlendirdi. Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi gösterildi.

    Caddeye başlanan yollar da kapalı

    Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; Adnan Menderes Bulvarı, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı #1

    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı #2

    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı #3

    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı #4

    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı #5

    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı #6

    Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı #7


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Kömür fiyatları bir yılda ikiye katlandı: Avrupa'dan talep yoğunluğu var
    Gündem

    Kömür fiyatları bir yılda ikiye katlandı: Avrupa'dan talep yoğunluğu var

    Eskişehir'de ambulans caddeyi kapatan dubaları aşamadı
    3. Sayfa

    Eskişehir'de ambulans caddeyi kapatan dubaları aşamadı

    Görüş Bildir