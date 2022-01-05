Euro
15.2227
0.47%
Dolar
13.4390
0.23%
Altın
786.1180
0.46%
Borsa
1,966.66
0.16%
Bitcoin
630.501
1.60%
BTXN Coin
34.34
2.50%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek.
    • AA
    • 05.01.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

    BAHÇELİ'NİN KONUTUNA GİDECEK

    Edinilen bilgiye göre, görüşme saat 14.00'te, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

    EKONOMİK GELİŞMELER KONUŞULACAK

    İki liderin, başta ekonomik gelişmeler olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek #1


    Görüş Bildir