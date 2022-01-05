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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek.
- AA
- 05.01.2022 - 12:44
- Güncelleme : 05.01.2022 - 13:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
BAHÇELİ'NİN KONUTUNA GİDECEK
Edinilen bilgiye göre, görüşme saat 14.00'te, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.
EKONOMİK GELİŞMELER KONUŞULACAK
İki liderin, başta ekonomik gelişmeler olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.