Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

BAHÇELİ'NİN KONUTUNA GİDECEK

Edinilen bilgiye göre, görüşme saat 14.00'te, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

EKONOMİK GELİŞMELER KONUŞULACAK

İki liderin, başta ekonomik gelişmeler olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.