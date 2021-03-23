Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE, MERKEL'İN KATKISI ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel'in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi.

18 MART MUTABAKATI'NIN GÜNCELLENMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti.

"DOĞU AKDENİZ'DE DİYALOĞUN VERİMLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN YUNANİSTAN'IN TEŞVİK EDİLMESİ GEREKİYOR"

Türkiye'nin, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Angela Merkel görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla tebriklerini iletti.