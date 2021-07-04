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    MSB: 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, "Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de iki bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 11:17
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    MSB: 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda sürdürdüğü başarılı operasyonlar devam ediyor.

    Mehmetçik yapılan operasyonlarla sınır güvenliğini koruyarak, terör örgütlerine göz açtırmıyor .

    Milli Savunma Bakanlığı ise öldürülen terörist sayısını duyuruyor.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB: 2 terörist öldürüldü #1

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