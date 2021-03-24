AK Parti'de kongre günü heyecanı

Bugün saat 10.00'da başlayacak AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre'sinde hazırlıklar tamamlandı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım başladı.

Bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kongre, saat 10.00'da başlayacak.

Kongrede slogan "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlenirken tek aday olarak yarışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerine dair bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.

KABİNEDE REVİZYON

MKYK’da da köklü değişiklik yapılması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti yönetimindeki değişiklikle eş zamanlı olarak kabinede de revizyona gideceği, son günlerde bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olduğu ifade ediliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün konuyla ilgili "Bir parça değiştiğinde kaçınılmaz olarak sistemin hepsinde hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partide değil, ekipte de düzenlemeye gidilecek. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" dedi.

ÜÇ PARTİYE DAVET YOK

AK Parti, kongre için CHP, MHP, İyi Parti, BBP, SP, DP, DSP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Hür Dava Partisine davetiye gönderirken HDP, DEVA ve Gelecek Partilerini ise davet etmedi.