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    PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.09.2021 - 19:02
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    PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'nın ikna çalışmaları sürüyor.

    1 PKK'LI TESLİM OLDU

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensubunun, 2012'de örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 142 OLDU

    Böylece, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.

    PKK dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu #1

    PKK dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu #2

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