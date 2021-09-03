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PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim oldu.