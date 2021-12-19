Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alınacak ayrıca ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Emeklilere zam da masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanıyor…

Kabine’nin gündemi ağırlıklı olarak ekonomi olacak.

Döviz kurunun rekorlar kırdığı hafta ve piyasaya etkilerinin değerlendirileceği toplantıda iç ve dış gelişmeler de masaya yatırılacak.

EMEKLİLER İÇİN YÜZDE 40 ZAM MASADA

Toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili detaylı bir değerlendirme yapılacak.

Emekliler için yüzde 40 zam planı masada olacak.

DIŞ POLİTİKADA KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek.

Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

TERÖRLE MÜCEDELE VE KORONAVİRÜS DE DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak. Koronavirüs ile ilgili son durumun da değerlendirileceği Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millete Sesleniş” konuşması yapacak.