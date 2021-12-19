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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
- AA
- 19.12.2021 - 15:47
- Güncelleme : 19.12.2021 - 15:55
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanıyor…
Kabine’nin gündemi ağırlıklı olarak ekonomi olacak.
Döviz kurunun rekorlar kırdığı hafta ve piyasaya etkilerinin değerlendirileceği toplantıda iç ve dış gelişmeler de masaya yatırılacak.
EMEKLİLER İÇİN YÜZDE 40 ZAM MASADA
Toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili detaylı bir değerlendirme yapılacak.
Emekliler için yüzde 40 zam planı masada olacak.
DIŞ POLİTİKADA KONUŞULACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek.
Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.
TERÖRLE MÜCEDELE VE KORONAVİRÜS DE DEĞERLENDİRİLECEK
Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak. Koronavirüs ile ilgili son durumun da değerlendirileceği Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millete Sesleniş” konuşması yapacak.