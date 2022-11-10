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    Devlet erkanı Anıtkabir'de

    Devlet erkanı Anıtkabir'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:29
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    Bugün 10 Kasım...

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

    Anıtkabir’deki tören, saat 08.50’de devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürümesiyle başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.

    09.05'te saygı duruşunda bulunuldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

    Devlet erkanı Anıtkabir'de

    Saygı duruşunda bayraklar yarıya indirildi

    Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

    Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

    Anıtkabir ziyarete açıldı

    Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

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