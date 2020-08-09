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- Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı
Bölgede terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
- AA & Ensonhaber
- 09.08.2020 - 17:10
- Güncelleme : 09.08.2020 - 17:10
Türk askeri; Zeytin Dalı bölgesinde dosta güven, düşmana korku salıyor.
Bölgede fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermiyor.
2 TERÖRİST YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.