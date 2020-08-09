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    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Bölgede terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2020 - 17:10
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 17:10
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    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Türk askeri; Zeytin Dalı bölgesinde dosta güven, düşmana korku salıyor.

    Bölgede fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermiyor.

    2 TERÖRİST YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist yakalandı #1

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