Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor..

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor..

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır.

Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.

(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde.

Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız.

Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi.

Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek."









AYRINTILAR GELECEK..