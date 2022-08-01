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Çanakkale'de orman yangını
Biga'da bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
- 01.08.2022 - 13:23
- Güncelleme : 01.08.2022 - 14:37
Türkiye, son günlerde biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Çıkan yangınlarda yüzlerce hektar alan küle dönerken bir yangın haberi de Çankkale'den geldi.
Biga'da bugün saat 12.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer gönderildi.
İHA'nın haberine göre; 13 dakika içerisinde müdahale edilen orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.