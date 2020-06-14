Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını en az hasarla atlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye olarak Allah'a hamdolsun bu salgın dönemini en hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir.

Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı



Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık.

Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük.

Kendi insanımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanında dünyanın 125 ülkesine sağlık yardımında bulunduk.



İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık. Salgın sürecinden güçlenerek çıkmayı planlıyoruz.

İnsani ve ahlaki yanıyla İslam finansı, krizden çıkışın anahtarıdır. Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır."

AYRINTILAR GELECEK...