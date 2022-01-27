27 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de günlük vaka rekoru kırılarak, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının önemine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 82 BİN 180

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 424 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıkarken, 174 kişi ise hayatını kaybetti.

"AŞININ ZAMANINDA YAPILMASI ÖNEMLİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

“BU HAVADA AŞI?” Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli."



