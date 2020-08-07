Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendiriyor

Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Erdoğan, namazın ardından kameralar karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Öncelikle Beyrut patlaması, failleri kimdir, henüz bu belirlenmiş değil.

Şu anda konuyla ilgili başta Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde henüz kimdir, hangi kuruluştur, buna benzer alınmış bir bilgi yok.

Kardeş Lübnan'ın bize vereceği bilgileri takip ediyoruz. Bu çok ama çok büyük bir felaket.

Bu konuyla ilgili söylenenleri biliyorsunuz; nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor, füze olduğu söyleniyor.

Net olarak bilgilendirme yapıldı diyemeyiz. İşi bizler de takip ediyoruz.

Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız. Felaketin boyutu çok çok büyük.

YUNANİSTAN İLE MISIR'IN ANLAŞMASI

Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bir defa, buralara baktığımız zaman, özellikle Yunanistan'ın Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Biz Libya ile böyle bir anlaşma yaptıktan sonra, bunların hepsi bu işin üzerine atladılar. Biz şu anda Libya ile yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

AYRINTILAR GELECEK...