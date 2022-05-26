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    MGK toplantısı sona erdi

    MGK toplantısı sona erdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 19:22
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 19:50
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    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

    Bir araya gelen kurulun toplantısı sona erdi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.

    Toplantının ardından 7 maddelik bildiri yayınlandı.

    Bildiride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalanmalarına karşı hayata geçirilmesinin sinyallerini verdiği sınır ötesi harekata ilişkin detaylı vurgular yer aldı.

    "Sınır ötesi harekatlar milli güvenlik ihtiyacının gereğidir"

    Bildiride şu ifadelere yer verildi:

    "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

    Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

    Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır."

    MGK toplantısı sona erdi #1


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