Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili tartışmalara ilişkin, "Okullar açık mı kapalı mı kalacak tartışması sona ermelidir. Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan okullarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"OKULLARDA EĞİTİM DEVAM EDECEK"

"Okullar açık mı kapalı mı kalacak tartışması sona ermelidir.

Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor, edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullar açık kalacak

"SON 19 YILDA ÇOK GÜÇLÜ VE KAPSAYICI BİR ALTYAPI KURDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları ise şöyle:

"Ülkemizle ilgili birçok meseleyi değerlendirdik. Türkiye salgın meselesini başarıyla devam ettirmektedir. Salgın, yeni dalgalar ve varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin temel hizmet ve üretim altyapğılarını giderek zorlamaktadır. Kendi ülkelerini karalamak dışında bir iş bilmeyenler kafalarını kaldırıp dünyaya baksalar bu gerçeği görecekler. Son 19 yılda çok güçlü ve kapsayıcı bir altyapı kurduk.

"VAKA SAYILARI KONTROL EDEBİLECEĞİMİZ BİR SEVİYEDEDİR"

Bu sayede ülkeler maske kavgası verirken biz rahatça ihtiyaçlarımızı karşıladık. İnsanlar temel ihtiyaç malzemelerine bile erişmekte güçlük çekerken biz hiçbri sıkıntı yaşamadık. Birçok ülkede sıkıntılar yaşanırken, biz hedeflerimize ulaşmayı başardık. Sonuçta ortaya çıkan tablo, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik.

Vaka, hastaneye yatış ve yoğun bakım, vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz. Sanayi üretiminde kesintiye yer vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Böylece iracatımızı toparlamakla kalmadık ileri seviyeye taşıdık. İleri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşı olmaları, salgının azalmasında büyük öneme sahip.

"HALKA YÜZDE 76 İNDİRİMLE VERİYORUZ"

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

Aynı şekilde petrol fiyatları 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi."