Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 232 bini geçti. Virüs son 24 saatte 20 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 16 oldu.

"TEST SONUÇLARI, ORTALAMA 10 GÜN ÖNCEKİ BULAŞMALARI GÖSTERİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." notuyla yaptı.